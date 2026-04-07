アメリカのトランプ大統領は、イラン側に撃墜されたF15戦闘機の乗員のうち、行方不明になった1人の救出作戦で、爆撃機4機、戦闘機64機を含むあわせて155機の航空機を投入したと明らかにしました。6日、記者会見で話したもので、多くの航空機はイラン側にF15の乗員が別の場所にいると思わせるための陽動作戦を行ったとも表明しました。また、CIA＝中央情報局のラトクリフ長官も偽情報を流すなどして、イラン側によるF15の乗員の捜索