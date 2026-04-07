千葉県習志野市の住宅で女性の遺体を遺棄したとして、37歳の女が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、習志野市鷺沼の無職・香取志保容疑者（37）です。香取容疑者は去年11月28日ごろ、自宅アパートの部屋に女性の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、きのう午後2時半ごろ、アパートの管理会社から「居住者が家賃を滞納していて訪問したが、インターフォンを何度押しても出てくれない」と警察に連