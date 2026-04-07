【ヒューストン共同】米国とカナダの飛行士4人を乗せた宇宙船オリオンは6日午後（日本時間7日未明）、アポロ13号が1970年に記録した、地球から約40万キロという人類最遠の飛行記録を56年ぶりに更新した。