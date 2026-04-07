きょうのユーロドルは買い戻しが膨らみ、一時１．１５７０ドル付近まで上昇。欧州勢がイースターマンデーで不在の中、ドルの戻り売りが優勢となり、ユーロドルは買い戻されている。本日の２１日線が１．１５４５ドル付近に来ているが、その水準を回復する場面も見られた。今年１月末以降の下げトレンドは継続しているものの、底堅さも見え始めている。ただ、イラン情勢の混乱で上値に慎重な様子に