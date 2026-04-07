交通安全を呼びかけたのは、ドジャースのあの2人…の、そっくりさんたちでした。6日、東京・文京区の小学校の入学式に現れたのは、ドジャースのユニフォームに身を包んだタレントの大谷似翔平（おおたにに・しょうへい）さんと山本申伸（やまもと・もうしのぶ）さんです。警視庁大塚警察署の一日署長を務めた2人は新1年生とともに、実際の横断歩道で安全な渡り方を学び、交通安全を呼びかけました。