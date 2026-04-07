【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で飛行中の宇宙船「オリオン」は米東部時間６日午後１時５６分（日本時間７日午前２時５６分）、アポロ１３号が１９７０年４月に樹立した地球からの最遠距離の記録を更新した。アポロ１３号が月の裏側を飛行した際は、地球から最大４０万１７１キロ・メートル離れていた。オリオンは６日夕（同７日朝）に月の裏側を飛行する間に、月に最接近したうえで、地球から