アメリカのトランプ大統領は「イランの反体制派に向けて銃を送っていた」と発言しました。ただ、仲介した「特定のグループ」が銃を横取りしたとしています。トランプ大統領「我々は大量の銃を送った。イランの体制に立ち向かえるように、反体制派に渡されるはずだった。ところがどうなったと思う？仲介した人たちが、銃を“なんて美しい銃だ。これは手元に置いておこう”と言い、そのまま手放さなかったんだ。だから、特定のグルー