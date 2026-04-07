アメリカのトランプ大統領は「イランの発電所への攻撃は戦争犯罪にあたらないのか」という記者からの質問に答える際、イランの体制側が反体制派を多数殺害したことを指摘したうえで「彼らは動物だ」と発言しました。記者「イランの発電所への攻撃は、戦争犯罪ではありませんか？」トランプ大統領「彼ら（イランの体制側）は4万5000人もの人々を殺した。それ以上、6万人に上るかもしれない反体制派を殺害した。彼らは動物だ」トラン