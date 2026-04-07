NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均46617.65（+112.98+0.24%） ナスダック21963.25（+84.07+0.38%） CME日経平均先物53865（大証終比：+325+0.60%） 欧州株式6日GMT16:06 英ＦＴ100休み 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.842（+0.002） 10年債 4.325（-0.016） 30年債 4.882（-0.023） 期待インフレ率 2.364（-0.010） ※期