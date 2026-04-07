【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で飛行中の宇宙船「オリオン」に６日、昨年８月に亡くなったアポロ１３号の船長ジム・ラベルさん（当時９７歳）が生前に残していたメッセージが届いた。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が同日発表した。ＮＡＳＡによると、ラベルさんは亡くなる直前、オリオンに搭乗する予定の飛行士４人に向けたメッセージを録音し、ＮＡＳＡが保存していた。ラベルさんは１９７０年