音楽フェスもサステナブルな時代に。持続可能な社会を目指して、さらに進化しています。5日までの3日間、横浜で行われた都市型フェス「CENTRAL MUSIC＆ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」。2025年に続き横浜市の全面協力の下、ソニー・ミュージックグループが中心となって開催されたこの音楽フェス。34組のアーティストが奏でる音楽の魅力もさることながら、このフェスの大きなテーマとなっているのがサステナブルです。CENTRAL実行委