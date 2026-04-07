カンボジアで、特殊詐欺に関与したとみられる日本人5人が現地当局に拘束されました。日本人グループは、日本の警察署を再現したようなセットを作っていたということです。カンボジアメディアによりますと、現地の捜査当局は6日、首都プノンペンにあるマンションを捜索し、日本人5人のほか、中国人2人、台湾出身の1人を拘束したということです。摘発されたグループは、日本人を標的に警察官をかたる詐欺の電話をかけていたとみられ