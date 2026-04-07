プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第1節 ラ・ルビエールとデンデルの試合が、4月6日23:00にEASIアリーナにて行われた。 ラ・ルビエールはジェリー・アフリイェ（FW）、パプムサ・フォール（FW）、マジード・アシメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはモハメド・ベルテ（MF）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、マルコム・