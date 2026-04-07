右膝を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているカブスの鈴木が、10日（日本時間11日）の本拠地でのパイレーツ戦から復帰する見込みとなった。クレイグ・カウンセル監督は「彼がシーズンに向けてきちんと準備できているかが重要。打撃面で万全の状態で臨めるようにすることが大切」と説明。この日は傘下2Aノックスビルでバーミングハム戦に「2番・右翼」で出場し、2打数1安打だった。