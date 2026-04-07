◇インターリーグカブス5―６ガーディアンズ（2026年4月5日クリーブランド）カブス・今永はガーディアンズとのダブルヘッダーの第2試合に先発し、5回0/3を投げ、3安打1失点で勝敗はつかなかった。先発予定だった前日の試合が悪天候で中止となりスライド登板。「（スプリットが）昨日あたりに自分の中でこれか、というものが降りてきた。恵みの中止になった」とスケジュール変更を味方につけ快投を披露した。5回2死から