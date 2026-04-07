◇ナ・リーグドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日ワシントン）【ヤナギタイムズ】ドジャース・大谷は、試合前にある野球少年と稀有な交流を深めていた。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、その舞台裏に迫った.。試合前のワシントンは雨粒がハッキリ見えるほどに土砂降りだった。開始は2時間9分も遅れた。それでもドジャース・大谷はグラウンドに現れ、8日（日本時間9日）の敵地ブルージェ