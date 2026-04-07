◇ナ・リーグドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日ワシントン）ドジャースの佐々木は5回、90球を投げ日米通じて自己ワーストの6失点を喫した。大谷ら打線が奮起して逆転して黒星こそつかなかったものの、キャンプ、オープン戦と通じて不安定だった投球の課題を再び露呈した。立ち上がりこそ順調だったが、大谷のソロで先制した直後の3回にガルシアに2ランを許すと、4回には2死二塁からゴロが一塁ベースに当たる不運