◇ナ・リーグメッツ5―2ジャイアンツ（2026年4月5日サンフランシスコ）7奪三振の力投を見せるも今季初勝利を逃した。メッツ・千賀はジャイアンツ戦に先発し、5回2/3を5安打2失点で勝ち負けはつかなかった。全ての球種を巧みに操り三振の山を築いた。「感覚的に非常に良かったし、いろんな球を操れている」という言葉通りに、代名詞の「ゴーストフォーク」以外にもスイーパー、カットボールを効果的に駆使した。初回の4番