イトーヨーカ堂が店舗で親しまれてきたメニューを冷凍食品に。冷凍食品の役割が今、変わりつつあります。赤のパッケージがずらりと並ぶ、冷凍食品売り場。全てイトーヨーカ堂が6日発表した新たな冷凍食品です。自社展開するフードコートブランド「ポッポ」のメニューを冷凍食品として家庭向けに発売します。1975年の誕生以来、どこか懐かしい味を提供するポッポ。今川焼きや、たこ焼き、ポテトなど全11品が自宅でも手軽に楽しめる