ウェストハムに所属するスペイン人FWアダマ・トラオレは、FAカップ準々決勝のリーズ戦を振り返りって「ポジティブな面を見出さないといけない」と語り、プレミアリーグ残留へ意気込みを述べた。6日、イギリス紙『インディペンデント』がコメントを伝えている。ウェストハムは5日、FAカップ準々決勝でホームにてリーズと対戦し、PK戦の末に敗退した。しかし、2点ビハインドで迎えた後半アディショナルタイムにマテウス・フェル