昨季四国アイランドリーグの高知ファイティングドッグスでプレーした金城朋弥投手（きんじょう・ともや、２３）が、米大リーグのブルージェイズと契約を結ぶと６日（日本時間７日）、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身の「Ｘ」で伝えた。同記者は「日本人右腕の金城朋弥が、ブルージェイズと契約合意した。身体検査を待っている。金城は２３歳で、最速９７マイル（約１５６キロ）、チェンジアップ、カーブ、