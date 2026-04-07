「大川原化工機」の冤罪事件で、保釈が認められないまま亡くなった元顧問の遺族が、裁判官の判断は違法だったとして国を提訴しました。「大川原化工機」元顧問の相嶋静夫さんは、勾留中にがんが見つかり、弁護士が繰り返し保釈を求めていましたが、東京地裁は保釈を認めず、検察が起訴を取り消す前に亡くなりました。遺族側は逮捕や勾留に関わった裁判官37人の判断は違法だったとして、国に約1億7000万円の賠償を求め提訴しました