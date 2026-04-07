今年度の予算が7日成立する見通しです。今年度の当初予算案の参議院での審議を巡り、6日、自民党と立憲民主党は、7日の予算委員会で高市総理大臣出席の集中審議を行った後、締めくくりの質疑を行うことで合意しました。立憲・斎藤国対委員長：予算成立後、早い時期に（改めて総理出席の）集中審議を行うことを確約していただいた。より実のある判断だと。自民・鈴木幹事長：着実な成立に向け、緊張感を持って臨みたい。与党は7日、