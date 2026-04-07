東京電力は６日深夜、廃炉作業中の福島第二原子力発電所１号機で、使用済み核燃料プールの冷却を再開したと発表した。発表によると、使用休止中だった別のポンプを復旧させて、運転に異常がないことを確認し、同日午後１０時５７分に再開したという。再開時、プールの水温は３２・５度まで上昇した。プールの強度維持などのため、保安規定で制限を受ける６５度に達するまでは、冷却停止から約８日間の余裕があるとしていた。