リンクをコピーする

アッパーオーストリア・レディース・リンツ大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日開催地：オーストリア リンツコート：クレー（赤土/室内）結果：[ミリアム スコッチ / ジェシカ マレコバ] 2 - 1 [ウ ファンシエン / アレクサンドラ パノワ] 試合の詳細データはこちら≫ アッパーオーストリア・レディース・リンツ第1日がオーストリア リンツで行わ