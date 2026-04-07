アサヒグループジャパン、NTT、トライアルHD、三菱食品の4社はサイバーセキュリティ強化に向けて流通業界で初となる「流通ISAC」の設立を発表しました。業界を横断して情報共有や、人材育成などで連携し、サイバー攻撃によるサプライチェーンの混乱を防ぎ、食料品などを安定的に供給することを目指すとしています。