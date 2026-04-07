アメリカが提示した戦闘終結に向けた提案に対して、イラン側が回答したとイランメディアが報じました。イランは一時的な停戦を拒否し、戦闘の終結や制裁の解除などを求めているということです。イランメディアは6日、アメリカが提示した戦闘終結に向けた提案について、イランが仲介国のパキスタンに回答を伝えたと報じました。回答の詳細については明らかにしていませんが、イラン側は停戦を拒否する一方で、「戦争の恒久的な終結