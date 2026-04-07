管轄エリア内の文化・観光スポットに設置された充電スタンドの使用状況を点検する海南電網傘下、五指山供電局のスタッフ。（海口＝新華社配信）【新華社海口4月6日】中国の送電大手、中国南方電網傘下で海南省の送電を担う海南電網は1日、今年1〜3月の同省における新エネルギー車充電量が前年同期比約4割増の7億キロワット時を超えたと明らかにした。同省では充電・バッテリー交換施設ネットワークが引き続き高水準で稼働してお