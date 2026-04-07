長期金利が約27年ぶりの水準まで上昇しました。6日の債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは、一時、2.425％まで上昇し、1999年2月以来の高い水準をつけました。背景にあるのは、原油の一層の値上がりです。国際指標となる先物価格は、一時1バレル＝115ドル台まで上昇し、国内の物価高がさらに進むとの見方が広がっています。物価の上昇を抑えるため、日銀が早期に利上げに踏み切るのではとの観測も金利を押し