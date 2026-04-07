イスラエルのカッツ国防相はイラン南西部にある世界最大級の石油化学施設を攻撃し、稼働停止状態にしたと発表しました。イスラエルのカッツ国防相は6日、イラン南西部アサルイェにあるイラン最大の石油化学施設を攻撃し、稼働を停止させたと明らかにしました。4日に空爆した別の施設と合わせて、イランが輸出する石油化学製品の約85％を占める2つの施設が稼働停止状態になったとして、経済に深刻な打撃を与えたと主張しました。イ