【女子旅プレス＝2026/04/07】東京・六本木ミュージアムにて、平成の約30年間を彩った恋愛カルチャーを追体験できる「平成恋愛展」が、4月7日（火）〜6月28日（日）まで開催される。ポケベルやガラケー、プリ帳など約3000点のアイテム展示に加え、放課後を再現したカフェも併設する。【写真】「平成恋愛展」展示＆カフェメニュー◆懐かしアイテムが揃う「平成恋愛展」がスタート同展では、平成の約30年を「初期・中期・後期」の3つ