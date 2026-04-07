ドル円はＮＹ時間に入って買い戻しが強まっており、１５９．８０円付近まで戻している。東京時間からＮＹ時間にかけての下げを一気に取り戻す展開。 イランは、戦闘終結に向けた米国の提案に対する回答を、約２週間の包括的な検討を経てパキスタン経由で米国側に伝達したと、イラン国営テレビが先ほど報じた。回答は１０項目からなり、一時的な停戦案を拒否する一方、イラン側の条件に沿った恒久的な戦闘終結を求めている。