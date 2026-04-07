テレビ朝日「ミュージックステーション」が３日、『ＤＲＥＡＭＬＩＶＥ』と題し、３時間半のスペシャルで放送された。サブＭＣとしてタモリの相棒を務めた鈴木新彩アナウンサーは５日、自身のＸで「遅ればせながら、ＭステＤＲＥＡＭＬＩＶＥ春の３時間３０分スペシャルありがとうございました」と写真を添えて感謝をつづった。ふわふわの透け感衣装を投稿しており、ＳＮＳには「天使かと思った♥」「天使かと