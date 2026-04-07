怪奇バトル漫画『ダンダダン』が初の舞台化決定。8月・9月に東京・大阪で上演されることが明らかになった。【写真】舞台『ダンダダン』の演出を担当する伊藤今人『ダンダダン』は、コミックス累計発行部数1200万部、アプリ内閲覧数が10億回を突破した、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の龍幸伸による漫画作品だ。幽霊を信じないオカルトマニアの男子高校生・オカルン（高倉健）と、宇宙人を信じない女子