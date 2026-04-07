約半世紀ぶりの有人月周回飛行に挑んでいる「アルテミス2」の宇宙船が月の重力圏に入りました。日本時間2日に打ち上げられた宇宙船「オリオン」は月周回に向けて順調に飛行を続けていて、日本時間6日午後1時半過ぎ、月の重力圏に入りました。人類が月の重力圏に入るのはアポロ計画以来54年ぶりです。これに先立ち、乗船している4人の宇宙飛行士たちは緊急時に着用する宇宙服のテストなどを行いました。日本時間7日未明に、宇宙船は