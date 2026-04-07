【サンリオキャラクターズ 白菜マスコット】 4月中旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」を4月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、「食べ物」×「サンリオキャラクターズ」シリーズの最新作。今回は、白菜のおくるみに包まれた、シュールなハロー