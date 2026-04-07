【COMBAT ARMORS MAX09 1/72 Scale アビテート T10C ブロックヘッドXネブラ対応型（再販）】 4月7日 出荷開始 価格：6,270円 マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX09 1/72 Scale アビテート T10C ブロックヘッドXネブラ対応型（再販）」の出荷を4月7日より開始する。価格は6,270円。 テレビアニメ「太陽の牙ダグラム」より「アビテ