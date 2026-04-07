エネルギーの供給懸念が強まる中、経団連の筒井会長は節約や需要の抑制について検討を始める必要性を指摘しました。経団連筒井義信 会長「長期化を想定した場合の次の打ち手として、需給両面で総合的な検討を急ぐべき。省エネとか節電、こういったものについて経済界としては、こういったものが必要じゃないかというふうな観点から進言もし、また協力もしていく」筒井会長は、6日の会見でこのように話し、エネルギーの備蓄