先月、三重県亀山市の新名神高速で大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた6人が死亡した事故。警察は6人全員の身元が判明したと発表しました。大型トラックに追突された車に乗っていたのは静岡県袋井市の松本幸司さん（45）ら家族5人で、関西方面へ観光に向かう途中だったということです。また別の車に乗っていたのは、埼玉県草加市に住む団体職員の高峰啓三（56）さんで、関西方面に帰省途中でした。