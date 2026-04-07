マンションを実際の価格の7倍で高齢女性に購入させたなどとして詐欺の疑いで逮捕された男性9人が、不起訴処分となりました。2023年、70代の女性にマンションの一室の購入を持ちかけ、300万円で仕入れた部屋を2200万円の価値があると誤って信じ込ませ購入させたなどとして、ことし2月に逮捕された30代から50代の男性9人について、東京地検立川支部はきょうまでに不起訴処分としました。立川支部は「詐欺の事案の性質や収集した関係