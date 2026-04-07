３月20日、三重県亀山市の新名神高速で起きた事故で、死亡した6人の身元がわかりました。 【写真を見る】「熱心にバレーボールの指導を…」亡くなった埼玉の男性新名神６人死亡事故 ３月20日、亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた6人が死亡しました。この事故で死亡したのは、乗用車2台のうち1台に乗っていた団体職員の髙峰啓三さん（５６）。 そして、