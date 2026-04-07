女性の遺体を長野県阿南町の山中に遺棄したとして、県警は６日、宮崎県延岡市の無職男（３５）を死体遺棄容疑で逮捕した。容疑を認め、女性を殺害したこともほのめかす供述をしており、殺人容疑も視野に捜査を進める。発表によると、男は３月２４日頃、阿南町新野の山中に女性の遺体を遺棄した疑い。女性は高齢とみられる。県警によると、３月２７日に男と母親の行方不明届が宮崎県警に出されていた。同県警が今月５日に延岡