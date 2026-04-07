【Amazon：ハイセンス 液晶テレビ】 期間：4月7日0時～4月20日23時59分 【Amazon.co.jp限定】85V型「85E7N PRO」 Amazonにて、ハイセンスの液晶テレビが特別価格で販売されている。期間は4月20日23時59分まで。 今回、細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現する「Mini LEDバックライト」を採用した「U9N」シリーズの65V型4K液晶テレビ「65U9N」や、FPSや格