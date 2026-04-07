【Amazon：Dellゲーミングモニター「Alienware」シリーズ セール】 セール期間：4月7日0時～4月20日23時59分 AW2725QF-A Amazonにて、Dellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は4月20日23時59分まで。 期間中、4KとフルHDの2つのネイティブ解像度を備えた、デュアル解