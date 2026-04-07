1999（平成11）年4月7日、前年の甲子園で横浜の春夏連覇に貢献し、西武に入団した松坂大輔投手（18）が、東京ドームで行われた日本ハム戦でプロ初登板、初勝利を挙げた。8回を5安打9三振、2失点という見事な内容。「1球1球を大事に、アウトを一つ一つ。楽しんで投げられた」とニューヒーローは口を開いた。