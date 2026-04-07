京都府南丹市で11歳の男子児童が行方不明となって6日で2週間です。6日夜、学校による保護者向けの説明会が行われました。捜索が難航している安達結希くんについて“2つのポイント”から整理してお伝えします。■新証言「学校と逆方向に歩く児童見ていない」1つ目のポイントは「当日の朝に関する新証言」です。警察などによりますと、行方不明になった先月23日は卒業式が行われていました。学校の隣の駐車場まで父親に送られた結希