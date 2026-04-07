セリエA 25/26の第31節 レッチェとアタランタの試合が、4月6日22:00にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。 レッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、サディク・フォファナ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。 29分