アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライス、ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイス、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールがトレーニングに参加した。6日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。アーセナルは4日、FAカップ準々決勝でサウサンプトン（2部）と対戦し、1−2で敗戦した。7日にはスポルティング（ポルトガル）とのチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のファーストレグが控えてい