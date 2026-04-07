【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKE48・野村実代が、デビュー10周年を記念したファースト写真集『美しい方程式』を6月15日に発売することが決定。さらに、表紙＆帯コメントが公開された。 ■「凄いことが今、起きています」 野村実代は2016年10月に8期生としてSKE48に加入。現在23歳に。デビュー10周年を記念した1st写真集は、大人っぽい雰囲気はもちろん、ふだんあまり見せたことのないキュー