中国メディアの第一財経は4日、サッカーのワールドカップ（W杯）がまだ開幕していない段階で、中国の業者に注文が殺到していると報じた。W杯の北中米大会は今年6月11日に開幕する。先日には出場全48チームが出そろい、大会ムードも一層高まっている。記事は、「中国のグッズなどの製造業者は最も早くW杯に関わり始めた一群だ。すでに昨年の予選の段階で、注文が殺到する状況が起きていた」とし、「業者は本大会開幕後に第2の注文ラ